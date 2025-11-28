Намесци ше Стару руску хижу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стару руску хижу, у Руским Керестуре, 26. новембра, нащивел тим фаховцох – историчаре, кустоси и етнолоґове, задлужени за єй ушорйованє и кладзенє предметох, а по проєкту: „Поставянє предметох до найстершей рускей хижиˮ. Средства за спомнути проєкт, у виносу од 505.000 динари, нєдавно одобрело Министерство култури, за очуванє материляного културного скарбу, точнєйше нєрухомого културного скарбу.

Стару руску хижу нащивели: директор Заводу за културу войводянских Руснацох, историчар Сашо Сабадош, потим кустос, музейна совитнїца у пензиї Любица Отич, етнолоґ зоз Покраїнского заводу за защиту памятнїкох култури др Миряна Дєкич, и музейна совитнїца, етнолоґ зоз Музею Войводини др Татяна Буґарски.

Проєкт, як потолковали, у фази рекоґносцираня, односно препатра ше предмети хтори людзе порихтани подаровац, а за хтори ше преценї же су одвитуюци, зоз конца 19. вику, та на тот завод, фахови тим вишол на терен преценїц и премерац просториї у хторих предмети буду положени.

Директор Заводу за културу войводянских Руснацох, Сашо Сабадош, з тей нагоди визначел дародавательох о. др Якова Кулича и Оксану Мудри Недич зоз Коцура, а надалєй, як гварел, вшелїяк же буду у контакту и зоз шицкима другима дародавателями.

Пре свою комплексносц, алє и нєдостаток средствох, проєкт ше будзе витворйовац у вецей етапох. За нову етапу будзе ше конкуровац уж у януару шлїудюцого року, зоз наздаваньом же по конєц 2026. року проєкт будзе цалком реализовани, а вистава отворена и за явносц.