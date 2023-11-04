Намножели ше миши, треба реаґовац цо скорей

НОВИ САД – Зоз Проґнозно звитодавней служби (ПИС) защити рошлїнох Войводини апелую на польопривреднїкох же би поряднє опатрали свойо поля на хторих жито, ярец, або олєйови репчень и же би на час почали знїчтожовац миши и других чкодлївцох.

Реґионални центри у рамикох Системи ПИС-а окончели мониторинґ польопривредних поверхносцох и утвердзели вельке число мишох и волухарицох.

Кед по гектару єст од 10 по 50 активни дзири польских мишох, або кед єст 10 по 500 активни дзири польских волухарицох, треба започац знїчтожовац их.

Фаховци препоручую знїчтожованє зоз хаснованьом мамкох на бази цинк фосфида хтори ше кладзе до активних дзирох и то при олєйовому репченю, єшеньскому ярцу, житу, у бетелїни, овоцнїкох.

Миши тераз маю вельо єдзеня, та по польох направели брещки полни зоз остатками рошлїнох, цо би могло, як ше у народзе гвари, нагадовац же жима будзе моцна.