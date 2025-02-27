Народ ше наисце стретнул

Тото цо принєсли студентски блокади то: солидарносц, огромна медзисобна потримовка, чувство сиґурносци и будзенє людзох и малих местох, хтори зоз тим постали часц єдного огромного руху у хторим тераз жиєме. То тота анатомия нашого часу хтора сцем же би остала записана на тим боку.

Знала сом о чим сцем писац, алє нє и як почац. А вец сом на Инстаґраму, дружтвеней мрежи, видзела єдну приповедку (story): „Мушим припознац же сом ше потрацела. Нє знам хто дзе шицко идзе, хто одкадз рушел, хто идзе пешо, а хто на бицоґлох, алє шицко тото потримуєм и мило ми же так!”

Студенти зоз своїма блокадами и становисками направели єдну нову атмосферу хтору ше нє чувствовало по тераз. Принєсли надїю, подзвигли морал людзом, велїм зняли страх. Велїх порушали и мотивовали. И студенти нє одуставаю. Одлучни су. Знаю цо сцу и знаю од кого то сцу, прето и настала парола „Нє компетентни ши!”.

Бо, предсидатель Сербиї за велї ствари нє компетентни. Нє треба велї од тих стварох же би вон сполньовал, алє фахово людзе хтори поставени по рижних институцийох.

Так як цо и студенти наступаю: зоз польопривредних факултетох орґанизую трактори и польопривреднїкох, зоз ИТ-ю правя сайти (kudanaprotest.rs), правнїки бешедую о законох, архитектура и будовательство о тим яки документи о паду НАДКРИЦА обявени, цо хиби и цо то значи. Академия уметносци, ФДУ – правя видеа, споти, подкасти, писнї, тоти зоз орґанизацийних напрямох орґанизую стретнуца и акциї, з маркетинґу – правя стратеґиї промоциї, а зоз линґвистики ходза на госцованя у медийох. Робя тото цо любя и за цо ше школую. И шицко, алє шицко, ше вигласує на пленуму.

И цо ше случело ище? Напади на людзох. Физичне нападанє и ґаженє зоз автами людзох хтори стоя на єдним месце. Стоя и цихо су. Даваю чесц тим цо вецей нє з нами. Алє и брутални напади на студентох од хторих даєдни мушели остац на лїченю у шпиталю. Чи на улїчки, чи под час акциї 15 минутох цихосци.

Нє знам чи шицки тоти особи хтори у тих ситуацийох нападли людзох поставели себе питанє чи би то поробели и да су на теметове, на хованю? Або на мемориялним сходу? Бо то – даванє чесци тим 15 особом хтори умарли.

Лєм, док пишем тот текст, под час державного швета Стритениє, вимоги студентох нє сполнєти. Народ и власц нїяк най ше стретню. Та прето студенти (а и людзе зоз нїма) чекаю же би ше то случело.

Алє, нє сцем писац о тим. Случели ше ствари хтори, думам же, ище важнєйши од самих блокадох и протестох. Тото цо принєсли студентски блокади то: солидарносц, огромна медзисобна потримовка, чувство сиґурносци и будзенє людзох и малих местох, хтори зоз тим постали часц єдного огромного руху у хторим тераз жиєме. То тота анатомия нашого часу хтора сцем же би остала записана на тим боку.

Кед студенти пешо зоз Беоґраду присциговали до Нового Саду, сама сом була у тим морю людзох хтори их дочековали. Нє чувствовала сом ше загрожено, нєприємно або як да ми ше дацо случи.

Ютредзень зме зоз малим дзецком були на мостох – нє бала сом ше же нам ше дацо случи. Першого фебруару сом спала у парку. Була сом там зоз пайташку. Єй ше нє спало та ше шейтала и патрела филми – нє бала сом ше же ми ше дацо случи док шпим.

Другого фебруара сом сама зоз дзивчецом була на блокади – нє бала сом ше же нам ше дацо случи. Сиґурно бим нє пошла сама да сом ше бала за нашу сиґурносц.

Того викенду на блокади – прекрашнє було. Шицки були розположени (або йойчали од шицких тих вельких, моцних, алє приємних емоцийох). Шицки ше поздравяли гоч ше нє познали (достали зме поволанку до театру на представу до Сенти). Дзелєли єдзенє, варели паприґаши, порихтали хлєба зоз масцу, лакотки, палачинки, бухти… Нїхто нїкого нє лал, нє було бридки слова.

То тото цо розликує студентски и граждански блокади од митинґох владаюцей странки. И то тото цо владаюца странка нє ма. Вони там по роботи, або примушованю. По гонорару – кед же го достаню. Их нє интересує буц там, слухац, препровадзовац час зоз тима людзми – вони на то примушени. Або велька векшина их.

Шицки тоти ошмихи, донациї, факт же людзе добродзечно и безплатно правели єдзенє єдни за других – то доказ же су там добродзечнє. То доказ сцелосци, заєднїцтва и того же гражданє по перши раз веря до можлївосци за пременку.

Людзе Сербиї ше наисце стретли. Лєм як у паралелних универзумох: єдни зоз краснима словами, нашмеяни, други нажаль слухали манипулациї и мали списки.