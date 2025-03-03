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Отримани 15. „Наш балˮ

автор Ан. Медєши, фото: Ф. Орос
автор Ан. Медєши, фото: Ф. Орос 14 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дакедишнї „Младежскиˮ, тераз „Наш балˮ, того викенду по петнасти раз отримани у Руским Керестуре, у Ресторану „Бостонˮ, а окрем домашнїх, нащивели го и госци зоз Лалитю и Коцура.

Зоз преважно рускима писнями, до позних ноцних годзинох, „Пицикато бендˮ правел одличну атмосферу за коло 180 госцох, а окрем у добрей музики, госци Балу ше забавели и зоз „Рулет танцомˮ.

Того вечара подзелєни и вецей як 200 богати томболи за хтори ше остарали орґанизаторе.

Главна награда була телевизор, а од векших наградох подзелєна и ґарнитура до заградки, французка посцель, бициґла, рожень и подобне, хтори обезпечели числени спонзоре, керестурски поднїмателє.

Того року, по першираз, орґанизацию Балу превжали нови, млади особи – Филип Орос, Иґор Папуґа, Стефан Колошняї и Деян Надь, алє бал отримани и дзекуюци помоци потерашнєй поставки орґанизаторох – Дзвонимира Русковския, Златка Раца, Себастияна Планчака и Кристияна Нярадия, без хторих би „Наш балˮ нє отримал таку длугу традицию.

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