Рочни одпочивок сом препровадзела оддалєна штвартину обиму планети и кус вецей, у Гавани на Куби. То город кус векши як Беоґрад, алє збудовани виключно лєм зоз Княз Михайловей, най так повем и, вельо украшенши. Город замарзнути у чаше як го представяю у туристичних проспектох. Алє то нє текст о прикрашених будинкох дакедишнїх рабовласнїкох, коцкарох и раю мафияшох медзи двома шветовима войнами, и после Другей шветовей войни. Анї нє о деценийских санкцийох хтори видлїви звонка туристичней часци Гавани, о чежким живоце и борби прежиц санкциї. Анї нє о социялизму и єднопартийней системи.

Тот текст о нашим валалє у котрим жиєме, дзекуюци енормному розвою технолоґиї, повязани з интернетом и нїґда подобнєйши єдни ґу другим, дзекуюци праве тей вязи. Як и о идеолоґиї хтора ма доминантну контролу над интернетом. А интернету єст и на Куби.

И так прешла сом вецей як штварцину жемовей кулї у орґанизованей туристичней нащиви по Гавани, чувствуюци ше як дома. Превельо як дома.

Туристични водзач зоз Сербиї на єдней вистави твердзел же Арґентина комунистична держава, як и Куба. Набок же нє иснує комунистична, лєм социялистична держава, а Арґентина нїґда нє була социялистична. З другого боку, гавански водзач, державян Куби, осудзує Израел за окупацию Палестини, бо Израел урядово каждого року вигласує санкциї вєдно зоз ЗАД, а нє зна же исную розлики медзи Палестину и Израелом. На тото ше палестински туриста увредзел и реаґовал. Вец студентка з Белґиї знємирено заключела же исламски терорирсти аґресивни, думаюци на палестинского туристу. Нємецки туриста додал же Куба була озбильна економска сила, и тото револуция знїщела. А тота силна економия була под час диктатора Батисти, мафиї и безплатней рабскей роботи, углавном Африканцох и часци китайскей заєднїци на Куби, цо нємецки туриста нє повед. И зоз сиґурносцу можем твердзиц же вон то анї нє зна.

И так з интернетом, технолоґию хтора потенциялно понука вельке знанє, швет на дланї, хтора планету претворює до ґлобалного валалу, ми заправо поставаме провинциялци хтори то нє знаю. Позберани зоз Европи на америцким континенту, у єдним случайним стретнуцу туристох на вистави, заблїсла у полним розмаху провинцийска, або малогражданска идеолоґия, тота доминантна идеолоґия модерного швета котрей иґнорованє императив, и котра вшадзи дома, на исти способ.

Одношиме ше ґу швету, другим людзом и ґу себе на першу лабду, Слунко велькосци андола, и окруца ше коло Жеми. Нє виглєдуєме далєй. Гоч праве интернет дава безчислени можлївосци виглєдованя и дознаваня. И, як кед би тоти безчислени можлївосци анестезирали жажду за знаньом, за одкриваньом.

И при тим ше наздавам же барз гришим. Озда любопитлївосц победзи конформизем.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.