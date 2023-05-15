Наша застава наштред Берлину

Екуменска гуманитарна орґанизация (ЕГО), вєдно зоз партнерскима орґанизациями зоз младима eвангелистами зоз Дортмунду, Лунену и Селму (Evangelische Jugend Dortmund, Lünen and Selm) участвовала на шеснастей по шоре младежскей черанки младих зоз Нового Саду и Дортмунду

Тогорочна черанка младих отримана у периодзе од 30. марца по 8. април у Нємецкей, у городу Дортмунд, алє и у Берлину и Лунену, на теми ,,Розличносци и помиреня”. Циль тей черанки було промовованє интеркултуралного ученя, помиреньох и почитованя розличносцох. На роботньох котри орґанизовани през дзешецдньове пребуванє младих у Нємецкей бешедовало ше и о европским гражданстве и чераню думаньох и становискох младих о значеню участвованя гражданох у животу локалней заєднїци и доприношеня помиреню медзи младима.

ЗОЗ СЕРБИЇ ОДПУТОВАЛИ СЕДМЕРО МЛАДИ

Михайло Ковач и Альоша Дюранїн єдни од седмерих младих зоз Сербиї котри були на тей черанки.

– Тота черанка ше досц розликовала у одношеню на шицки мойо предходни, бо мала иншаки концепт. Нє мали зме лєм преподаваня и роботнї, алє зме на нєформални способ ученя дознавали о нових темох и упознавали ше з другима младима. На тей черанки нащивели зме Дортмунд, Берлин, Лунен, алє и камп на озеру Кану. Там зме були три днї, поставяли зме шатри и помагали зме пририхтац камп за нове хаснованє, т.є. за други ґрупи младих. На тей черанки сом упознал вельо интересантни особи, окреме бим визначел Томия, нашого цимера зоз кампу котри жиє у Нємецкей уж пейц роки, алє по походзеню є з Мадаґаскару. Його животна приповедка ми окреме була цикава. Тиж так упознал сом и зоз сербского тиму Андреу и Самуела з Бачкого Петровцу з котрима сом без даяких почежкосцох комуниковал – я по руски, а вони по словацки – приповеда Михайло Ковач.

На тоту черанку ше можу приявиц шицки котри маю од 16 до 19 роки и котри сцу виглєдовац и упознавац ше зоз рижнима културами, научиц дацо нове, алє и забавиц ше.

– Були зме у Берлину дзе зме видзели Бранденбурґску капуру, Берлински мур, Бундестаґ, Городску скупштину дзе ше отримую вельки митинґи, места дзе у мурох зачувани остатки кулькох од Другей шветовей войни и векши церкви. У Лунену зме упознали нємецку ґрупу младих и обишли зме протестантску церкву. Пред концом тей черанки приял нас городоначалнїк Дортмунду Норбет Дамен, и з нїм зме могли побешедовац о младежскей политики и о сотруднїцтве младих зоз побратимских городох. О цилю тей черанки зме дискутовали на роботньох, а то же як ше треба справовац у конфликтних ситуацийох, же треба вислухац другого и почитовац його иншаке думанє, цо нам може помогнуц розумиц других людзох – приповеда Альоша Дюранїн.

НА ПУТОВАНЬОХ ШЕ ЗДОБУДЗЕ НОВИ ИСКУСТВА

Тото пребуванє у Нємецкей принєсло и велї нови искуства и спознаня о живоце людзох у других державох. Починаюци од путованя на авиону, прекрасней природи, чистих гайзибанох, рижних памятнїкох и инсталацийох по городох…

Михайлови ше барз пачело як ше Нємци стараю о животним штредку.

– Векша часц местох дзе зме були барз чиста. Окреме озеро Кану. Город Дортмунд нє таки, алє векшина местох гей. Од городоначалнїка зме достали мали еколоґийни древени черепчки зоз глїну у брикетох и нашеньком слунечнїку котри зме шицки дома посадзели як памятку на пребуванє у Нємецкей – закончує Михайло.

Альошови ше барз пачело сотруднїцтво з другима младима, бо ше з велїма спорозумйовал бешедуюци по руски.

– И тераз сом ше прешвечел яки добри наш руски язик, бо скоро шицки славянски язики розумим, а и мнє розумя. Було ми добре и тото же зме з другима бешедовали по анґлийски, а то вше нагода же биш вежбал конверзацию. Кед зме правели камп, час зме препровадзовали так же зме перше розчисцели терен, потим зме дзвигали шатри и помагали єдни другим – задовольно ше здогадує Альоша.

Нарок, 2024. року, таке стретнуце младих отрима ше у Новим Садзе.