Нащива асистента за Молитвову мрежу

БАЧИНЦИ – У Парохиї святого апостола и eвангелисти Луки того тижня пребува парох єромонах Тиерри Монфилс ТИ, Белґиєц хтори жиє и службує у манастире Пари-ле-Мониал у Французкей, а службує як асистент за Молитвoву мрежу св. оца папи Римского за централну и восточну Европу.

Як нам гварел домашнї, парох бачински о. Дарко Рац, паноцец Монфилс пришол охрабриц заєднїцу модлїц ше за папу и його намиреня, за мир у швеце и за церкву.

Молитвова мрежа то розширена мрежа молитви по цалим швеце у Католїцкей церкви, а зоз його приходом, планує ше розшириц тоту молитвову мрежу и на нашо простори.

По словох о. Раца, паноцец Монфилс ше у тих намиреньох стретнул тих дньох и зоз надвладиком Ладиславом Неметом, кардиналом беоґрадским.