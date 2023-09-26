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Нащива Новому Пазару у рамикох проєкту Фондациї Дивац

автор М. Афич, фото Н. Будински
автор М. Афич, фото Н. Будински 121 Опатрене

НОВИ ПАЗАР – Школяре и директорка Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура прешлого тижня були у тродньовей нащиви Новому Пазару и Штреднєй школи за дизайн текстилу и скори.

Нащива витворена у рамикох проєкту „Славиме рижнородносц” котри потримує Фондация Дивац. Делеґацию Школи „Петро Кузмяк” приял директор новопазарскей школи, а вєдно зоз своїма парняками школяре нащивели знаменїтосци Нового Пазара.

Тота нащива врацена новопазарскей школи, чийо представителє уж були нащивиц керестурску школу прешлей яри.

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