Нащива Новому Пазару у рамикох проєкту Фондациї Дивац

НОВИ ПАЗАР – Школяре и директорка Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура прешлого тижня були у тродньовей нащиви Новому Пазару и Штреднєй школи за дизайн текстилу и скори.

Нащива витворена у рамикох проєкту „Славиме рижнородносц” котри потримує Фондация Дивац. Делеґацию Школи „Петро Кузмяк” приял директор новопазарскей школи, а вєдно зоз своїма парняками школяре нащивели знаменїтосци Нового Пазара.

Тота нащива врацена новопазарскей школи, чийо представителє уж були нащивиц керестурску школу прешлей яри.