Нащива священїкох и богословох зоз Нїредьгази

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од 19. по 23. октобер до нащиви Епархиї св. о. Миколая Руски Керестур приду священїки и богослове зоз Богословиї з Нїредьгази, Мадярска. Инициятор тей нащиви парох бачински о. мр. Дарко Рац.

Госци перше нащивя Руски Керестур, дзе на нєдзелю буду служиц Службу Божу у церкви на 9 годзиин, по мадярски.

По полудзенку истого дня планую нащивиц нашо Марийово паломнїцке место – Водицу. У Водици ше упознаю зоз єй историю, центром у вибудову „Емаусуˮ, помодля ше молебен. Тиж так планую нащивиц и музей у будинку Замок, та нащивя и упознаю ше зоз шестрами Служебнїцами НДМ и їх манастиром.

Пондзелок и вовторок зоз о. Рацом предлужа нащиву парохийом нашей Епархиї.