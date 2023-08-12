Нащивени базени Центра за физичну културу

ВЕРБАС – На вербаских базенох и того лєта велї Вербащанє, алє и людзе зоз ширшого окруженя, находза ошвиженє по горуцих лєтних дньох. При високих температурох, и з фактом же тей сезони уход на базени безплатни, у Центру за физичну културу „Драґо Йовович” визначую же ше часто приблїжа и цифри од 2.000 нащивительох дньово.

Базени отворени кажди дзень од 9 по 18 годзин, а през викенд роботни час предлужени по 19 годзин. У понукнуцу и термин од 6 годзин рано, котри насампредз, наменєни тим котри нє любя гужву и котри приходза рекреативно плївац.

По словох компетентних, водзи ше рахунку о квалитету води у базенох, каждого вовторку и пиятку ше контролує, так же и чистота води на барз високим уровню того року.

Коло базенох и други провадзаци змисти з котрима Центер за физичну културу розполага, як цо лєтна тераса, ресторани, спортски терени, а ту ше отримує и рижни подїї, бависка на води и други турнири.