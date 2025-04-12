Нащивени Вельконоцни базар у Коцуре

КОЦУР – На площи опрез Дому култури у Коцуре вчера, 11. априла, отримани Вельконоцни базар котри орґанизовали наймладши зоз Предшколскей установи „Бошко Буха” – коцурского Оддзелєня „Герлїчка”.

На базару нащивителє могли видзиц, алє и купиц рижни прикраски и инше цо оводарци сами направели. Було ту рижни цифровани писанки, венчики, букецики и прикраски за наиходзаце швето, як и сладки и слани лакотки.

Велї валалчанє, як и родичи, баби и дїдове наймладших оводарцох нащивели Вельконоцни базар, похвалєли полни столїки и потримали мали предавачох.

Вельконоцни базар бул гуманитарного характеру, шицко предаване по символичних ценох, а шицок пенєж уруцовани до єдней шкатули. Назберани средства буду похасновани за потреби у Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре.