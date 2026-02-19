Нашо атлетичаре участвовали на Першенству Сербиї

БЕОҐРАД – На Пешренству Сербиї за старших пионирох хторе було отримане всоботу, 14. фебруара у Беоґраду, змагали ше и Валентина Надь и Андрей Пашо зоз Руского Керестура спред АК Русин.

Змаганє було на високим уровню, дзе у моцней конкуренциї участвовал 321 змагатель.

Валентина ше змагала у дисиплини у скоку до висока, а скочела 1,50 м, зоз тим резултатом завжала 7. место.

Андрей ше змагал у дисциплини руцаня кулї, хтору руцел 9,76 м, а зоз тим резултатом завжал 9. место.

Орґанизатор Першенства Сербиї за старших пионирох у Беоґраду бул Сербски Атлетски Союз (САС).