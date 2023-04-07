Роздумуєм о теми. Пришла ми на розум тема о хторей уж длугши час сцем писац, алє ми перша думкаː „Спража ме док увидза о чим пишем и поведза же сом шалєна.ˮ

Прето знам же треба праве о тим най пишем.

Добила сом. Менструацию.

Окрем першей хтору сом барз длуго чекала – нє любим менструацию. Нє любим, бо ше чувствуєм спутано и у подполносци нєшлєбодно, бо ми орґанизем затримує гормаду води и бо мам напади гладу. Дакеди ше и брудно чувствуєм кед ю мам.

Мам щесца и нє болї ме кед мам менструацию, лєм ю просто нє любим. Нє мло ми, нє трацим свидомосц од больох як даєдни жени хтори и особнє познам. И хторим гуторяː „Церп – то так ма буцˮ, „Прейдзе док ше породзишˮ, або „Нїч ци, нєможлїве же то так болїˮ. Нєможлїве тим котри то нїґда нє дожили, та прето анї нє веря же то може так болїц.

А моя нєлюбов зоз менструацию? Можебуц то дакус и вина дружтва, бо ше на менструацию часто патри як на цошка брудне. Од початку зме скривали уложки, шептали наставнїком же чом нам треба пойсц до тоалету. Ношели у рукох скруцени уложки „най нє видзаˮ, а кед нам пребило – огромна ганьба.

Нє знам чом то так.

Нє знам чом ганьба кед ше случує цошка природне же природнєйше нє може буц, цо природа або Бог так направели. Цошка цо ми нє виберали.

Нє знам чом панує всеобще роздумованє же природни процес орґанизма (хтори нам оможлївуює розмножованє, або нїжнєйше поведзено – розвой ище єдного живого єства) цошка брудне. Цошка цо треба скривац, цо нє нормалне.

Нє знам анї одкадз мнє таке роздумованє, бо знам же сом го од мацери нє достала. Вона отворено зо мну бешедовала. Дзешка сом го позберала. И тераз го ше сцем отресц.

Уложки уж длугши час нє хаснуєм. Хаснуєм менструални погарик и ґачи. Лєпше мнє – лєпше животному штредку. И здравше.

И праве тераз кед сом добила, у тоалету сом и умивам погарик. Сцем го ознова положиц. Уходзи мойо дзивче до тоалету и моя перша и инстинктивна думка же най видзе вонка, же нє треба же би патрела на таке.

А вецка сом ше застановела. Чом нє може? Бо робим цошка брудне?

Нє.

„Мама ма менструацию. То ше случує особом зоз плоднїцу (гварела сом материцу, нормално) у одредзеним периодзе, прето же ше цело порихта за розмножованє – же би ше оплодзена вайцова клїтинка засадзела нука. Кед ше то нє случи у одредзеним периодзе, вецка ше воно очисци, през менструцию. И прето мама кладзе погарик, же би вон влапел тоту менструацию”.