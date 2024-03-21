Нашо дохторе – нови сериялу рубрики Людзе, роки, живот

НОВИ САД – У новинох „Руске слово” розпочина ше сериял о наших дохторох ту и у иножемстве, фаховцох з рижних обласцох и конарох медицини хтори зоз свою схопносцу, знаньом, дияґностику и лїченьом, найзаслужнєйши у очуваню здравя каждого чловека.

Проф. др Владимир Гаргаї, специялиста ортопедскей гирурґиї и трауматолоґиї, а його узша специялносц охореня клубох, укладанє тоталней протези клуба, зламаня карлїчного персценя и ставца клуба, як и калїченя, деформитети и охореня ставцох и талпох.

После 20 рокох у державней служби, у Клинїчним центре Войводини, нєшка роби у приватней пракси. Заняти є у общим шпиталю NEW Hospital у Новим Садзе.