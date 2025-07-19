НАШО ЛАУРЕАТИ: Александер Саванович Награда редакциї „Руске слово”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ювилея 80-рочнїци, на предклад главней редакторки новинох „Руске слово” Олени Планчак-Сакач, награда редакциї додзелєна Александрови Савановичови, як вонкашньому сотруднїкови колумнистови новинох „Руске слово” з Нового Саду.

Александер Саванович – лауреат награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц професиї и етики, за период од 2020. по 2025. рок.

Главна редакторка новинох „Руске слово” так обгрунтовала награду (виривок): „Александaр Саванович зоз „Руским словом“ сотрудзує вецей як 20 роки. Перше сотрудзовал у МАК-у, а тераз през колумни у тижньовнїку „Руске слово“. Його колумни ше найчастейше оглядаю на политични збуваня, алє и на еколоґийни проблеми. З оглядом же сотрудзує з вецей медиями, вон источасно през нїх афирмує и нашу руску заєднїцу. У нашим сотруднїцтве указал ше як вредни новинар, котри свойо обовязки сполньовал безпрекорно зоз ясну свидомосцу о новинарскей професиї и етики. Нашо сотруднїцтво тераз заокружене и зоз тим припознаньом.

Саванович робел у локалним „Грађанским листу“, „Блицу“, „Пресу“, дзе бул главни редактор войводянского виданя и „Дневнику“, дзе бул на рижних позицийох, а остатнї два роки є на месце веб редактора. Єден є зоз сноватељох городского порталу „Мой Нови Сад“. Сотрудзовал зоз рижнима медиями у жеми и иножемстве. Окрем „Дневнику“, активни є дописователь турскей Новинскей аґенциї Анадолия з Войводини, як и поверенїк Нєзависного здруженя новинарох Сербиї за Нови Сад.”

Додзельованє награди Установи було на означованю ювилея НВУ „Руске слово” 13. юния у Руским Керестуре. Награда редакциї ше додзелює ювилейно, кажди пейц роки.