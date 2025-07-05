НАШО ЛАУРЕАТИ: Ясмина Дюранїн, награда Установи „Руске Слово”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ювилея 80-рочнїцу НВУ „Руске слово”, на предклад директора др Бориса Варґи, НВУ „Руске слово” додзелєло награду Установи Ясмини Дюранїн, главней редакторки Часопису за дзеци „Заградка”, редакторки сайту НВУ „Руске слово” и Новинскей аґенциї „Рутенпрес”.

Ясмина Дюранїн – лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и за колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

Директор НВУ „Руске слово” так обгрунтовал награду:

„У остатнїх пейцох рокох, Ясмина Дюранїн була редакторка онлайн виданьох (Новискей аґенциї „Рутенпрес”, сайту и дружтвених мрежох „Руского слова”), як и главна редакторка Часопису за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох, Ясмина уведла нашу установу „Руске слово” до виртуалного швета зоз правеньом нового сайту и його орґанизацию. Cайт „Руского слова” єдноставни и практични, шицки тоти роки ноши ше зоз уровньом велїх моцних медийох. Сайт ма информативни, мултимедиялни, архивски карактер, як и онлайн кнїжкарню.

У Часопису за дзеци „Заградка”, колеґиня Дюранїн надбудовала роботу редаторки Маї Зазуляк Гарди. Предлужела видавательство и розвила креативни роботнї за дзеци. Под єй редактуру вишли дзевец сликовнїци, вифарбйованки и кнїжки за дзеци.

Реализовани и вельки интеркултурални проєкти буджетского фонду – „Наша свадзба” и репринт „Воденїчки на стриберним потоку” Мирона Будинского.

Иновативно за Установу и понад возпоставеней норми, цо шведочи о пошвеценосци Ясмина Дюранїн популаризовала блоґ-колумни „ЖеноблоґИя” у новинох „Руске слово” (виходзели од 2014. року), а 2021. преросли до популарней и кнїжки зоз истим меном „ЖеноблоґИя”, котру подєднак читаю и жени и хлопи.

Ясмина Дюранїн закончела Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре и дипломовала на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.”

Додзельованє награди Установи було на означованю ювилея НВУ „Руске слово” 13. юния у Руским Керестуре. Награда Установи ше додзелює ювилейно, кажди пейц роки.