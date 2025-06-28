Нашо лауреати: Любомир Медєши награда „Микола М. Кочиш”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ювилея 80-рочнїцу НВУ „Руске слово” додзелєло награду „Микола М. Кочиш” Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” за обласц публицистика и наука.

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди ювилея 80-рочнїцу НВУ „Руске слово” додзелєло награду „Микола М. Кочиш” Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” за обласц публицистика и наука.

На предклад одвичательного редактора Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” Миколи М. Цапа, Любомир Медєши (зоз Канади) лауреат награди „Микола М. Кочиш” за найлєпше авторске дїло, активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски.

Одвичательни редактор за фахову обласц часописа „Шветлосц” Микола М. Цап так обгрунтовал награду:

„У периодзе 2023-25. рок, Любомир Медєши обявел вкупно шейсц авторски прилоги, од чого єден науково-публицистични текст (Информованє по руски: сто роки тому – Шв. 3/2023), два есеїстично-мемоарски тексти (Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация – Шв. 1/2025; 2/2025), єднa приповедкa (Одняте од судьби – Шв. 4/2023) и два рецензиї (Студия о прешлосци Руснацох у Сриме – Шв. 1/2023; Любов як овоц, приятельство саме за себе, душа як инсект стонога – Шв. 2/2023).”

Додзельованє награди часописа „Шветлосц” було на означованю ювилея НВУ „Руске слово” 13. юния у Руским Керестуре, а награда „Микола М. Кочиш” ше додзелює биєнално, раз у двох рокох.