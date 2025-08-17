Рутенпрес

Нашо музичаре: Еуфемия Планкош, музични педаґоґ и руковoдителька шпивацких ґрупох

автор М. Афич
Еуфемия Планкош з Руского Керестура вецей як 20 роки водзи шпивацки ґрупи у РКУД „Др Гавриїл Костельник” у Кули, а остатнї три роки и у Доме култури Руски Керестур. Донєдавна 15 роки преподавала музичну културу у основней школи у Савиним Селу, а тераз роби як учителька у керестурскей школи

Планкошова основи музики здобула у керестурским оддзелєню Школи за основне музичне образованє з Кули, дзе виучовала гармонику при наставнїци Иринки Олеяровей. Музику вше баржей любела, та вибрала и Штредню музичну школу „Исидор Баїч” у Новим Садзе, дзе закончела теорийни напрям. На Академию уметносцох ше єй нє удало уписац, та пошла на Учительски факултет у Зомборе. Потим длуго зоз штредню школу робела у Савиним Селу  як наставнїк музичней култури, понеже теди там хибел таки кадер, а попри роботи дипломовала и на спомнутим факултету у Зомборе. Пред тим рок заменьовала и наставнїцу гармоники у ШОМО у Кули.

Кед ю поволали до нашого кулского Дружтва 2002. року дзечнє ше прилапела водзиц жридлово шпивацки ґрупи як руководителька и корепетитор, гоч то нє було анї так лєгко, попри троїх дзецох, и без вожацкого испиту. Вельо єй помагал супруг кед ю вожел до Кули на проби, теди ше вельо и наступало, а дзеци нє раз брала зоз собу. Наймладши Александар ше випатра найбаржей спатрел на мацер и єй музичне анґажованє, бо нєшка и сам окончує подобну роботу. На смотрох нє раз дзекуюци єй анґажованю и упартосци, сциговали по покраїнски уровень, а чуваю и специялну награду зоз дюрдьовского фестивалу.

Пред трома роками Еуфемиа прилапела анґажовац ше и у керестурским Доме култури дзе успишнє водзи Женску и Дзивоцку шпивацку ґрупу. Зоз ню уж мали вецей як 40 наступи и госцованя, а влонї и солистични концерт, шпиваю найвецей акапела, и штирогласно з рижнородним репертоаром. Нове и паметлїве искуство єй кед нєдавно на „Ружи” у дуету наступела зоз сином Александром.

Еуфемия на пробох кажди вечар, попри роботи и фамелийних обовязкох, алє як гвари, любов ґу нашей рускей музики єй затераз дава надосц моци же би шицко постарчела, а на хасен и нашей рускей култури.

