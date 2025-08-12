НАШО МУЗИЧАРЕ: Мирко Преґун зоз Руского Керестура

Мирко Преґун вироятно єден з наших найфаховших музичарох, хтори академски студиї закончел на Националней музичней академиї України „Петро Илїч Чайковски” у Києве, зоз званьом – маґистер музичней уметносци, дириґент оперного и симфонийского оркестра, професор

Мирко Преґун зоз Руского Керестура основне музичне образованє здобул праве у своїм валалє, у видзелєним оддзелєню Школи за основне музичне образованє у Кули, напрям гармоники. Инструмент закончел при наставнїкови Миронови Сивчови, док солфедьо при наставнїци Иринки Олеяровей. Як уж теди винїмково талантовани ґу музики, Мирко предлужел школованє у Музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе, на напряме музичней теориї, дзе штварту класу закончел по програми пошвидшаного напредованя. Мирко теди участвовал на рижних републичних змаганьох у солфедю и теориї, на хторих, и у своєй возростней катеґориї, алє и зоз рок старшима школярами, освоює перши места.

На Академию уметносци у Новим Садзе ше Мирко уписал 2006. року дзе зазначовал винїмково успихи, та ше такой шлїдуюцого року уписал до Националней музичней академиї України „Петро Илїч Чайковски” у Києве, на Катедру хорского дириґованя, а потим ше преруцел на Катедру оперно-симфонийного дириґованя. Нєодлуга потим участвовал на Медзинародним конкурсу хорских дириґентох „Стефана Турчака” у Києву, дзе освоєл друге место. Дипломовал 2012. року зоз званьом – маґистер музичней уметносци, дириґент оперного и симфонийского оркестра, професор.

Под час школованя Мирко участвовал у прейґ трицец рижних проєктох – у хорох, оркестрох, вокалних и вокално-инструменталних составох, церковних хорох, студийох; у хторих шпивал, грал на клавиру або гармонику, дириґовал, або участвовал у продукциї.

По приходу зоз студийох, робел у Основней и штреднєй музичней школи „Петар Коньович” у Зомборе, дзе робел як наставнїк предметох – хору, оркестру, класичней гармониї, сучасней гармониї зоз импровизацию и оркестрацию, дириґованя и уводу до композициї.

Уж осем роки Мирко роби як наставнїк у Школи за основне музичне образованє у Кули и Руским Керестуре, дзе преподава клавир, гармонику и оркестер.

У периодзе од 2016. по 2022. рок Мирко у керестурским Доме култури бул анґажовани як гонорарни сотруднїк у оркестру и хору, дириґент, гармоникаш, музични руководитель, композитор, шпивач, клавириста, член жирия на рижних наших манифестацийох, як и на рижних народних и медзинародних фестивалох.

Преґун участвує у рижних проєктох вязаних за уметнїцки дружтва општини Кула, Вербас и Зомбор, хторим пише аранжмани за писнї и фолклорни наступи. Участвовал и у продукциї и знїманю двох ЦД-ох за учебнїки за основну музичну културу по руски, зоз писнями за дзеци, у сотруднїцтве зоз Заводом за учебнїки.

Од влонї є и член хору Церкви св. апостола Марка у Кули, з котрим, окрем на службох, шпива и по велїх културних збуваньох општини Кула, а попри тим, участвує и у локалних манифестацийох и по Войводини, дзе представя школу у котрей є заняти.