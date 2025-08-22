НАШО МУЗИЧАРЕ: Сенка Чакан зоз Дюрдьова, музични педаґоґ и музична руководителька

Сенка Чакан зоз Дюрдьова була вецей як 20 роки анґажована у пестованю рускей шпивани у Културно–уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове. Док там дїловала основала Дзивоцку шпивацку ґрупу котра теди була барз красне ошвиженє у нашей заєднїци, и од теди ище вше ма замерковани наступи. Чаканова вше любела музику, шпиванку и танєц, а дзекуюци єй професийним анґажованю велї школяре у Руменки полюбели музику, шпиванку або даєден од музичних инструментох.
Кед ше Чаканова уписовала до Штреднєй музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе мала закончени штири класи Основней музичней школи „Йосип Славенски” у Новим Садзе и за упис нє було условиє, як нєшка, же ше пред тим муши закончиц цалу основну музичну школу. Гоч жадала грац на флаути, заш лєм ше ище од основного музичного образованя опредзелєла за клавир и солфедьо. У штреднєй школи вибрала теоретични напрям. После штреднєй школи ше уписала на Академию уметносцох у Новим Садзе, на напрям музична педаґоґия. Дипломовала у юнию, а уж у септембру почала робиц у Основней школи „Святи Сава” у Руменки, дзе ище вше роби, и то уж 20 роки. У тей Школи преподава музичну културу, трима хор и оркестер школяром од першей по осму класу.
У тей ОШ поряднє орґанизує рочни музични концерт у котрим участвую дзеци котри ходза на хор, котри у оркестру, або школяре котри граю на даяким инструменту. Вше єй найвекше задовольство було робиц зоз младшима дзецми, а окремне место у єй роботним искустве ма Дзивоцка шпивацка ґрупа у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове дзе робела вецей як 20 роки. Єй анґажман у дюрдьовским Дружтве почал ище под час док студирала. Там мала нагоду сотрудзовац зоз музичним дїячом Михалом Лїкаром з котрим ше дзечнє професийно консултовала. Пририховала шпивацки ґрупи и поєдинцох, дзеци, младеж, єден час и андї зоз Жридловей шпивацкей ґрупи, та и Хлопску жридлову шпивацку ґрупу. Дзивоцка шпивацка ґрупа, котра формована дзекуюци єй анґажману, пред 14 роками була барз красне ошвиженє у нашей заєднїци и зазначовала замерковани наступи и успихи. Док давала шицко од себе у роботи и дюрдьовски шпиваче вше частейше почали наступац на наших фестивалох и манифестацийох и зазначовац успихи.
Чаканова шпивала и у Церковним хору „Розанов” и на вецей заводи була членїца фахових жирийох на наших манифестацийох и фестивалох.