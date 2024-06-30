Нашо уметнїки – Биляна Чурни Роман, академска уметнїца, Словацка Република

Биляна Чурни Роман народзена 24. януара 1980. року. Закончела Факултет применєних уметносцох, напрям дизайн текстилу у Беоґрадзе (2004), Штредню уметнїцку школу Боґдан Шупут, напрям дизайн текстилу у Новим Садзе (1999), а основношколске образованє здобула у школи „Петро Кузмяк”у Руским Керестуре (1995).

Мала три самостойни и коло 20 колективни вистави, а тот бок би бул мало кед бизме их начишлєли. Подобово роботи попри Сербиї, викладала у Словацкей Републики, Польскей и Болгарскей. Участвовала на вецей подобових колонийох зоз хторих ше видвоюю „Zóna umenia/Зона уметносци” у месту Стражске (Словацка), дзе ше представела зоз муралом на аутобусней станїци „Людзе чекаю аутобус”. У своєй роботи найвецей хаснує рецикловани текстил, материяли з природи, акрилово фарби и пастел.

Участвовала на медзинародним Триєналу таписериї, Нови Сад 2007 и 2010, на симпозиюму керамики и малярства у Ґановцох у Словацкей. У шлєбодним чаше правела ташки з текстилу, сувенири, мальовани керамични шольки, танєри, дзбани, колажи, миниятури за рижни намени и за Ткацку роботню „Чловеколюбє” з Нового Саду.

Правела илустрациї за новини, дзецински часопис, кнїжки поезиї и приповедки у сотруднїцтве зоз Видавательну установу „Руске Слово” у Новим Садзе, зоз Кладзанским народним театром KĽUD и зоз гражданским здруженьом „Валал” зоз Петриковцох (Словацка).

Фахово илустрациї и рисунки з археолоґиї до наукових каталоґох и публикацийох правела за Археолоґийни институт Словацкей академиї наукох з Нїтри и Кошицох, Масариков универзитет у Брну (Ческа Република), Факултет уметносцох Технїчного универзитета у Кошицох, Крайови музей у Прешове, Музей Спиша у Спишскей Новей Вси.

Робела у просвити, як наставнїк и професор подобовей култури у школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, од 2006. по 2015. рок. Окрем подобовей секциї, була активна у културних збуваньох у школи и Доме култури, орґанизовала вистави шкоярских роботох, обдумовала сценоґрафиї вецей манифестацийох и театралних представох, а достала и числени медзинародни награди.

Хвильково є занята у ґрафицким студию „Mydesign” у Михаловцох (Словацка), дзе роби дизайн рижних файтох рекламох, амбалажи, брошурох, часописох и кнїжкох.