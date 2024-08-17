Нашо уметнїки: Соня Папуґа, подобова уметнїца и фотоґрафка зоз Миклошевцох

Соня Папуґа народзена у Вуковаре, основну школу закончела у Миклошевцох, штредню у Руским Керестуре. Од дзецинства мала прихильносци ґу уметносци, ище у основней школи почала писац писнї котри єй обявйовани у руских часописох. Теди почала и мальовац, алє аж од 2012. року частейше малює. Вибрала енкаустику, стил у малярстве дзе ше роби зоз воском, восковима печацами и цеплу пейґлу. Енкаустика стара, забута технїка мальованя хтора ше спомина у старим Єгипту. Тот малярски стил єй дава окремну файту виражованя думкох и емоцийох. Фарби єй стаємни.

Дотераз мала 14 самостойни вистави и вецей як 50 заєднїцки у Сербиї, Горватскейи и Данскей. Велї малюнки даровала рижним гуманитарним орґанизацийом котри предавани на аукцийох за лїченє дзецох. Участвовала на подобових колонийох „Стретнуце у Боднарова” у орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу з Нового Саду. Єй роботи були заступени на виставох членох Здруженя уметнїкох Городу Нового Саду, потим на Зонских смотрох подобовей творчосци аматерох, а тиж и на Покраїнских смотрох подобовей творчосци. Достала коло 20 дипломи и припознаня, три перши места и велемайсторски диплому.

Инспирацию пренаходзи вшадзи коло себе, а найвецей у природи, хтору преноши на свойо маюнки.

Интересує ю и фотоґрафия, инспирацию за фотоґрафиї пренаходзи у природи. На основи своїх фотоґрафийох малює свойо енкаустични малюнки.