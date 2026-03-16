Нашо виданя буду представени на Сайме кнїжкох у Новим Садзе

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа Руске слово и Завод за културу войводянских Руснацох представя свойо виданя на медзинародним Сайме кнїжкох у Новим Садзе, на пияток, 20. марца 2026. року. Промоция будзе на штанду Секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини АП Войводини у термину од 15 по 17 годзин

Виданя НВУ Руске слово представя авторка найновшей сликовнїци за дзеци Заграда Даниела Тамаш, рецензентка виданьох НВУ Руске слово Ирина Гарди Ковачевич, редакторка Видавательней дїялносци Ясмина Дюранїн и директор др Борис Варґа.

Нови наслови з видавательней продукциї Заводу за културу войводянских Руснацох представи директор тей институциї мср Саша Сабадош.

Медзинародни Саям кнїжкох будзе отримани од 17. по 23. марец на Новосадским сайме. У його рамикох, будзе отримана и Вистава уметносци Арт Експо, як и 20. Медзинародни саям образованя Драгокази хтотри будзе тирвац од 19. по 21. марец.

Уход на шицки спомнути саямски манифестациї ше нє наплацує. Саям за нащивительох будзе отворени од 10 по 20 годзин, окрем остатнї дзень, пондзелок, 23. марца кед роботни час будзе по 16 годзин