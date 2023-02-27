Наставнїци коцурскей школи на националним уровню сертификовани за дзвиганє уровня образованя

КОЦУР – За членох школярского парламенту основних школох, матурантох стреднїх школох и представнїкох совиту родичох образовних установох, нєдавно у Скупштини општини Вербас орґанизована промоция иновативних методох настави котри ше применює у школох.

На отриманим Сайму образованя, дзе матурантом представене и понукнуце образовних профилох, участвовали и наставнїци зоз Основней школи „Братство єдинство” з Коцура. Чесц же би представели свойо добри приклади пракси мали наставнїца сербского язика Ясминка Олич Илчешин и наставнїца анґлийского язика Здравка Майкич, котри отримали презентацию „Иновативни методи у настави”.

Просвитни роботнїци акцент положели як на вибор занїманя, так и на можлївосц преквалификованя, односно пременки професиї. Сучасни час и технолоґиї творя потребу за ученьом цалого живота, визначели з тей нагоди. О понукнуцу локалного образованя шведоча праве податки же општина Вербас ма и двох менторох котри на националним уровню сертификовани за дзвиганє уровня образованя, праве наставнїци Олич Илчешин и Майкич.

А початком мешаца, 9. фебруара, була отримана и Конференция о финским образованю у Палати Сербия у Беоґраду з потримовку Финскей амбасади, Министерства просвити, Нордийскей дїловней алиянси и Уникредит банки. Почесни госци на Конфернциї були и наставнїци еду-менторе котри вибрани же би дали потримовку и приклад будуцим просвитним роботнїком. Медзи 30 наставнїками, кельо вибране зоз цалей Сербиї, були и наставнїци Ясминка и Здравка, котри почерали искуства з колеґами зоз Финскей, та и представели свою длугорочну роботу у образованю.

На отриманей Конференциї представени приклади добрей пракси у Финскей, котри ше пробує имплементовац до нашей настави. Присуствовали у свойству националних еду-менторох, цо значи же вони два буду участвовац у креированю будуцих младих образовних кадрох у Сербиї, гварела з тей нагоди наставнїца Здравка Майкич.