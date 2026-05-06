Наставнїки керестурскей школи на обуки у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту Ерасмус плус котри реализує орґанизация Феникс зоз Словацкей, участвовали и наставнїки Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура.

Обука отримана од 30. априла по 5. май, у месце Модра у Словацкей, под назву Creatoura, а зоз керестурскей школи участвовали директорка Наталия Будински, наставнїки Деян Бучко, Лїляна Рудакиєвич и Ґордана Банатски.

Циль обуки бул розвиц нови креативни методи у настави, а зоз спомнуту орґанизацию Феникс, наша школа потераз сотрудзовала на велїх проєктох.