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Нєшка половка наставнїкох претаргнє наставу

автор М. Афич
автор М. Афич 13 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” нєшка половка наставнїкох цалком претаргнє наставу, а друга половка будзе и далєй тримац скрацени годзини на 30 минути.

Як Рутенпрес дознава од Управи Школи, за таку вариянту ше опредзелєли просвитни роботнїки, од котрих половка, т.є. 30 вигласали же цалком претаргню наставу, а буду присутни у школи и дежурац. Спрам того резултату будзе и орґанизована настава з другу половку наставнїкох котри вигласали же буду тримац скрацени годзини.

Наставнїцка рада нєшка далєй будзе виберац модел свойого протесту за шлїдуюци тидзень.

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