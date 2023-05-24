Наставу закончели матуранти ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матуранти ґимназиї Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера закончели наставу. Остатнї наставни дзень по розпорядку Министерства просвити бул у шицких ґимназийох у Сербиї, а матурантох надалєй чека покладанє матурских испитох.

Наявйована державна матура одложена до дальшого, алє останє покладанє пробней державней матури за терашнїх школярох трецей класи ґимназиї котра и у керестурскей школи будзе 31. мая, а испит ше будзе покладац лєм зоз єдного предмету т.є. зоз сербского односно мацеринского язика.