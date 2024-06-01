Наставу закончели осмаки и туристи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мали и вельки матуранти Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” одн. 42 школяре осмей класи, як и 19 штредньошколци напряму туристично-готелиєрски технїчар вчера закончели наставу.

Тидзень пред тим, 24. мая наставу закончели и матуранти ґимназиї, штверо школяре у руским оддзелєню и дзевецеро у сербским.

Мали матуранти тераз два тижнї маю за пририхтованя котри им буду орґанизовани у школи, за Закончуюци испит котри будзе 17, 18. и 19. юния. Пред тим, 13. юния, у школи за нїх будзе програма шветочного випровадзаня, додзелєни дипломи и матурски вечар, а будзе преглашени и школяр ґенерациї.

Матуранти штредньошколци тераз пред собу маю покладанє матурских испитох, од пондзелку, 3. юния матуру буду покладац ґимназиялци, а од пондзелку 7. юния и школяре туристичного напряму.

За вельких матурантох 12. юния будзе орґанизовани матурски вечар, а 18. юния у школи предвидзене шветочне додзельованє дипломох и преглашенє школяра ґенерациї.