Наступного викенду Културна манифестация „Миклошевци 2023”

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Дводньова Културна манифестация „Миклошевци 2023”, XXXVIII по шоре, будзе отримана 1. и 2. септембра у Миклошевцох, у Републики Горватскей.

Програма почнє зоз виставу подобових малюнкох Сонї Папуґовей на 19,30 годзин, а цаловечарша музично-литературна програма почнє на 20 годзин у будинку култури.

Ютредзень, после покладаня венцох на 16,45 г., на отвореней бини будзе отримана културно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни” на 17 годзин.

Тогорочну манифестацию орґанизує домашнї КУД „Яким Ґовля”, под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а сопокровителє Општина Томповци и Союз Русинох Републики Горватскей.