Наталия Будински найлєпши ношитель пременкох у диґитализациї

ЗАҐРЕБ – Наталия Будински, директорка Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура преглашена за найлєпшого ношителя пременкох у обласци диґитализациї (digital changemaker), од европскей инициятиви All Digital.

All Digital то визначна паневропска инициятива зоз шедзиском у Бриселу и повязує орґанизациї ширцом Европи хтори робя зоз 25.000 центрами за розвиванє диґиталних компетенцийох. Ношителє пременкох у обласци диґитализациї то поєдинци хтори пошвецени трансформациї дружтва з помоцу диґиталних алатох и технолоґийох.

Будинсковей награда уручена вчера у Заґребе, на рочней All digital конференциї.