Наталия Будински отримала вебинар на тему СТЕМ у каждей учальнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На поволанку Педаґоґийного дружтва Сербиї, професорка математики, директорка Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмякˮ и соснователька Здруженя РУСТЕМ, Наталия Будински, 14. мая, отримала Вебинар под назву „СТЕМ у каждей учальнїˮ.

Вебинар бул наменєни фаховим сотруднїком у образовнeй системи, педаґоґом, психолоґом, як и воспитачом, наставнїком, родичом, студентом и шицким заинтересованим.

СТЕМ (Science, technology, engineering, mathematics), представя акроним за интердисциплинарни приступ у образованю, хтори повязує обласци науки, технолоґиї, инжинєрства и математики, а зоз цильом же би школяре ришовали стварни проблеми, а нє лєм учели предмет поєдинєчно.

Вебинар мал теорийни приступ, потим приклади зоз пракси, а вец и наставнїки сами давали предклади, та ше дискутовало о тим як одредзени идеї обдумац и применїц у учальньох.

Здруженє РУСТЕМ иснує од 2020. року зоз цильом же би ше образованю приступело през рижни нєформални активносци, а од теди Здруженє значно преширело свою мрежу сотруднїкох и у рамикох керестурскей школи и з вонка нєй.