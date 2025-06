Наталия Рибович дизайновла визуални идентитет 80-рочнїци НВУ „Руске слово”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Позната уметнїца руского походзеня Наталия Рибович дизайновала визуални идентитет ювилея 80-рочнїци НВУ „Руске слово”.

Слово о паперових ташкох, маїцох, шолькох, беджох и букмаркерох, котри за рочнїцу достаню сотруднїки и приятелє установи.

„Имидж продуктивней линиї 80-рочнїци то – лєгкосц, иновация и редукция `Do more with less`. Вона повяже ДНК „Руского слова”, квазидизайноване писмо и нови дизайн. Вибрала сом два слова зоз котрих ше розвил дизайн: `шветлосц` – за котрим стої енерґия, блїщацосц и будучносц у жовтей фарби. И `ювилей` – як почитованє, витирвалосц и церемония у виолет-пастел фарби” – написала з нагоди планованя Рибовичова.

Пририхтованє до друку аксесоарох финализовал дизайнер Иґор Орсаґ.

У наиходзацих дньох НВУ „Руске слово” означи ювилей, 80-рочнїцу друкованя першого числа хторе вишло 15. юния 1945. року.