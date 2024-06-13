Наталия Жирош школярка ґенерациї штредньошколцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наталия Жирош зоз Кули, школярка IV2 оддзелєня ґиманазиї на сербским наставним язику, вибрана за школярку ґенерациї Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, потвердзела вчера Наставнїцка рада керестурскей Школи.

Жирошова попри одличного успиху котри посцигла була вредна, витирвала, и креативна и у рижних активносцох и проєктох школи, у Петници. Найвецей ше визначела зоз странских язикох, анґлийского и нємецкого, зоз спорту и природних наукох.

Припознанє школяра ґенерациї будзе єй уручене на шветочносци уручованя дипломох у школи 19. юния.