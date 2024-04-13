Нєшка наукова конференция о двох Лекторатох

НОВИ САД – Наукова конференция Румунистични и русинистични студиї – стан, виволованя и перспективи будзе отримана нєшка, 13. априла на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Отверанє Конференциї будзе на 10 годзин.

На отвераню будзе присуствовац и снователь Лекторату за руски язик, проф. др Юлиян Рамач, а його нашлїднїк, проф. др Михайло Фейса будзе бешедовац о дїялносци Лекторату пленарно.

Кнїжка резимеох роботох зоз Конференциї доступна у Диґиталней библиотеки Филозофского факултета, Универзитета у Новим Садзе.