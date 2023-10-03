Науково-фахова конференция Интеркулт 2023 на соботу у Новим Садзе

НОВИ САД – Медзинародна науково-фахова конференция Интеркултуралносц у образованю/Интеркулт 2023, будзе отримана на соботу, 7. октобра у Студентским центру „Европа” (Чирила и Методия 11) у Новим Садзе, од 10 годзин.

Орґанизатор Педаґоґийни завод Войводини у сотруднїцтве зоз Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету.

Орґанизаторе поволую воспитачки/воспитачох, учительки/учительох, наставнїци/наставнїкох, професорки/професорох и шицких заинтересованих, уход безплатни, а Конференция акредитована и бодує ше як медзинародна (зоз двома бодами).

Медзи учашнїками на Конференциї и проф. др Михайло Фейса и ма пленарне викладанє на тему: Линґвокултуралносц и интеркултуралносц – приклад руского язика.

Контакт за благочасове приявйованє: спред Педаґоґийного заводу Войводини др Силвиа Илич (021 4720 372), и спред Оддзелєня за русинистику проф. др Михайло Фейса (062 590 341).