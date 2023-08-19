Науково-фахови сход о шветовей русинистики

НОВИ САД – У рамикох 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, пияток, 18. авґуста на филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе отримани Медзинародни науково-фахови сход „Шветова русинистика нєшка и у будучносци” на хторим участвовали вецей дзешатки науковци, як и явни роботнїки и активисти з националних русинских орґанизацийох хтори члени Конґресу.

Сход отримани у двох часцох – пленарней на хторей присуствовали шицки учашнїки и векшина делеґатох Конґресу, а потим робота предлужена по конґресних комисийох за конкретни теми и обласци – просвиту и язик, културу, историю, информованє и видавательство, и медзинародне сотруднїцтво и проєкти.

Пленарну часц схода отворел и водзел проф др Михайло Фейса, предсидатель Рускей матки и Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох. У тим сеґменту представени даскельо проєкти и платформи од общого значеня за Русинох/Руснацох/Лемкох.

Карпаторусински филолоґ и видаватель Валрий Падяк зоз України представел кнїжку Института русинского язика и култури Прешовского универзитету „Моя лира и кимбел” у хторей публиковани литературни дїла русинского будителя Александра Духновича транскрибовани з нєшкайшим правописом.

Владимир Мерцен зоз України презентовал мултимедиялну публикацию о Закарпатю у хторей през текст, фотоґрафию, музични и видео виривки представена история, жительство, визначни поєдинци, култура, фолклор и традиция того реґиону.

Єден з водзацих русинистох др Роберт Павло Маґочи зоз Универзитету Торонта представел авторски текст о своєй визиї идеалних студийох русинистики. Гоч наведол же то фантазия и писани є у литературним стилу, текст др Маґочия мож похопиц и як програмску платформу за будучносц.

З другого боку, проф др Олена Дуц Файфер зоз Яґелонского универзитету у Кракове з ґуманистично-дружтвеного угла розробела тему о превозиходзеню авто-стереотипох и предрозсудкох хтори гамую културу и националну свидомосц меншинских заєднїцох и водза их до асимилациї ґу векшини.

Далєй, робота предлужена през конґресни комисиї, дзе учашнїки науково-фахового сходу представяли историят и актуални стан у рижних сеґментох живота русинскей заєднїци у рижних державох.

Роботу Конґресней комисиї за просвиту и язик водзела Олена Папуґа, за културу Олена Дуц Файфер, за историю проф др Михайло Фейса, за информованє Петро Штефаняк (РусинФМ зоз Словацкей) а Комисию за медзинародне сотруднїцтво и проєкти Стеван Самочета.