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Неоєрей о. Варґа подзелєл благослов вирним у вербаских парохийох

автор О. Русковски
автор О. Русковски 75 Опатрене

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви святого Владимира у Новим Вербаше и Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше, вчера, 10. септембра, о. Ярослав Варґа вирним подзелєл свой неоєрейски благослов и памятки на свойо пошвецанє.

У нововербаскей Грекокатолїцкей церкви святого Владимира Служба Божа почала на 8 годзин, служел о. Варґа, а сослужел парох новововербаски о. Данил Задрепко. Красне число вирних пришли дочекац и привитац неоєрея о. Варґу, а вон их у казанї упознал и зоз свою животну драгу и драгу свойого священства. По законченю Служби, нововербаским парохияном о. Варґа подзелєл благослов.

Потим о. Варґа од 9 годзин сослужел Службу Божу у старовербаскей Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици, котру служел домашнї парох старовербаски о. Алексий Гудак. У казанї о. Варґа, окрем бешеди о своїм живоце, замодлєл шицких присутних вирних же би ше модлєли за ньго, як ше и вон будзе модлїц за нїх, же би бул добри священїк и же би лєм добре дал нашей заєднїци. На концу Служби Божей, красне число старовербаских парохиянох прияли неоєрейски благослов о. Ярослава Варґи.

Члени Церковного одбору старовербаскей парохиї у одборнїци пририхтали ошвиженє, та присутни того дня у приємней атмосфери и розгварки зоз священїками о. Гудаком, о. Задрепком и о. Варґом препровадзели приємни хвильки.

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