Никола и Адрияна виборели пласман на Окружне з хемиї

ЛИПАР – Того викенду, 15. марца у Липару, отримане и Општинске змаганє зоз хемиї, на хторим зоз Школи Петро Кузмяк участвовали 6 школяре, од хторих пласман на висши ступень змаганя виборели – Никола Петкович и Адрияна Штранґар.

З тей нагоди, Никола Петкович, школяр 8. класи, освоєл 1. место односно мал 61 бод и з тим виборел директни пласман на Окружне змаганє. Никола источашнє мал и найлєпши резултат медзи школярами осмих класох.

Адрияна Штранґар, школярка 7. класи, зоз 72 бодами завжала 2. место и тиж виборела пласман на Окружне змаганє, док Теа Сабадош, школярка 7. класи, достала подзекованє.

Попри наградзених, на змаганю участвовали и София Чуни (7. класа) як и Доротеа Рамач и Дюла Фаркаш, школяре 8. класи.

Школярох за змаганє пририхтала їх наставнїца Ясминка Надь.