Никола Петкович идзе на окружне змаганє з анґлийского

РУСКИ КЕРЕСТУР – На општинским змаганю зоз анґлийского язика, школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” посцигли замерковани успихи, а найуспишнєйши Никола Петкович ше пласовал на окружне змаганє.

Општинске змаганє зоз анґлийского язика було отримане у Крущичу, єдини котри ше пласовал далєй то Никола Петкович зоз осмей класи, зоз освоєним другим местом, а под менторством професорки Теодори Вранєш.

Попри нього зоз осмей класи участвовали и Єлисей Пап, Ана Мария Сопка, и Андрей Пашо, як и школяре седмей класи, Дарко Еделински, Стефан Арва, и Адрияна Штранґар.

Попри тим, у Кули було отримане општинске змаганє зоз математики за школярох основней школи на котрим участвовали Сара Лукенда, Теодора Милинкович, и Иван Чапко, шицки зоз трецей класи, як и школяре пиятей класи Олеґ Катона и Кристина Гарвильчак. Нїкому ше нє удало освоїц анї єдно спомедзи перших трох местох, алє зоз диплому окреме похвалєни Иван Чапко и Кристина Гарвильчак.