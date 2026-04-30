Никола Петкович пласовал ше на Републичне зоз хемиї

автор Ан. Медєши, фото: ФБ Петро Кузмяк
автор Ан. Медєши, фото: ФБ Петро Кузмяк

ЗОМБОР – На Окружним змаганю зоз хемиї, хторе отримане внєдзелю, 26. априла у Зомборе, Никола Петкович, школяр осмей класи Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, освоєл перше место.

На истим змаганю, школярка седмей класи, Адрияна Штранґар, з тей нагоди достала подзекованє.

Никола Петкович зоз освоєним першим местом виборел пласман на Републичне змаганє и потвердзел високи уровень знаня и пошвеценосци тому предмету.

Змаганє зоз хемиї позберало найлєпших школярох зоз цалого реґиону, а пласман медзи наградзенима представя вельки успих як за школярох, так и за школу и їх наставнїкох.

6

