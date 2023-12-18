Никола Вукмирович достал награду „Таланти 2023”

НОВИ САД – Найуспишнєйшим школяром и їх ментором зоз териториї АП Войводини за вершински резултати яки посцигли на змаганьох у жеми и иножемстве у обласцох образованя, науки, технїки, култури и уметносцох у школским 2022/23. року, прешлого тижня додзелєни награди „Таланти 2023”. Медзи наградзенима школярами и Никола Вукмирович, хтори достал тоту награду за посцигнути успих на змаганю з руского язика.

Николова менторка Ана-Мария Рац гварела же ше барз цеши же Никола достал тоту награду, бо вон одлични приклад билинґвалного хлапца з мишаного малженства котрому од малючка усадзена любов ґу мацеринскому язику. И попри того же у його основней школи роками нє була формована ґрупа за руски язик, вон осем роки поряднє ходзел до другей школи на годзини руского язика.

Награди у голу Покраїнскей влади додзелєл покраїнски секретар за спорт и младих Дане Баста, а Николу Вукмировича за награду предложела його ОШ „Йован Попович” з Нового Саду за посцигнути резултати на републичним змаганю з руского язика.