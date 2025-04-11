Нє лєгко премогнуц пременки клими

Тото цо у остатнїх двох рокох, попри климатских пременкох, барз гартуши ликвидносц польопривредних ґаздовствох то барз нїзки цени землєдїлских польопривредних продуктох, насампредз жита, кукурици, слунечнїку и сої

Диждж хтори падал у предходних двох тижньох зрадовал польопривредних продуковательох, як и наява метеоролоґох же хвиля тей яри будзе пременлїва, з частейшима диждами и без длугших периодох зоз суху хвилю. Пририхтованя за предстояцу ярню шатву у полним розмаху, та мож очековац же, кед у жеми будзе надосц влаги, ярнї шаца буду мац добри условия за сходзенє и розвой и до лєтних високих температурох войду у добрей кондициї.

Праве пре хвилю, хтору принєсли климатски пременки, зоз длугима сушнима периодами през лєто, прешлей єшенї у нашей жеми зоз житом зашати коло 600.000 гектари. То за 15 одсто вецей поверхносци як предходних рокох, бо влонї лєм на житу було заробку, дзекуюци тому же ше його веґетация закончує скорей як почню пекоти. Обчекує ше же у априлу зоз кукурицу буду зашати вецей як 900.000 гектари, зоз слунечнїком коло 250.000, сою 200.000 и цукрову цвиклу 45.000 гектари обрабяци поверхносци.

На домашнїм и на иножемним тарґовищу польопривредних продуктох уж длугши период неґативни тренд ценох меркантилних продуктох, ґу тому зменшане и интересованє купцох за меркантилну робу, цо причина за нєдостаток финансийних средствох з укладаня до набавки репроматериялу за предстояцу шатву и допатранє польох, защиту рошлїнох од коровча, хоротох и чкодлївцох.

Праве прето Задружни союз Войводини глєда швидку интервенцию держави през обезпечованє длугорочних мирох субвенционованя каматох на кредити при дїловних банкох за землєдїлски задруґи, задруґарох и кооперантох, з цильом зменшаня каматних стопох за польопривреднїкох на уровень од 1-2%. Тиж при дефинованю условийох и намени субвенционованих кредитох, ЗСВ глєда же би ше оможлївело финансованє шицких файтох репроматериялу и услугох у продукциї т.є. нє огранїчовац намену кредитох лєм за минерални гной.

У тим року, як сообщене з Министерства польопривреди, реґистроване вецей як 7.000 нови польопривредни ґаздовства, а конкурованє за основни субвенциї за рошлїнску продукцию оможлївене и хасновательом зоз ґаздовствох хтори ше нє находза у процесу реґистрациї. Хаснователє, коло 516.000 реґистровани ґаздовства, хтори поднєсли вимоги за субвенциї у тим року, уж од 27. марца могли достац ришенє до своєй еЛадички и, як сообщене, субвенциї буду пошвидко виплацени, и то би була и значна потримовка ярнєй шатви.

Тото цо у остатнїх двох рокох, попри климатских пременкох, барз гартуши ликвидносц польопривредних ґаздовствох то барз нїзки цени землєдїлских польопривредних продуктох, насампредз жита, кукурици, слунечнїку и сої. Нашо економски аналитичаре гваря же по преценьованю америцкого министерства польопривреди, кукурица и жито того року буду мац меншу предпоставену продукцию, та же залихи тей роби буду найменши у остатнїх 10 рокох, цо би могло привесц до звекшаня ценох тих културох на шветовим тарґовищу.

Подобни очекованя могло чуц и на Медзинародним форуму житаркох (International Grain Forum або IGF), хтори 11. марца отримани у Беоґраду. То найвекша конференция у сектору житаркох у тей часци Европи, а орґанизовали ю Продуктна берза Нови Сад з потримовку Привредней комори Сербиї и Медитеранскей ладярскей компаниї (MSC). Була пошвецена найвекшим виволаньом у индустриї житаркох – транспорту, тарґовищним проґнозом и климатским пременком и на нєй були 200 представнїки найзначнєйших компанийох з тей обласци у швеце, як цо Рабобанка, ФАО, S&P, Stonex и други. Досц бешедоване о проблемох и потенциялох вивозу житаркох, гварене же потераз нє розпатрана можлївосц випоручованя житаркох у контейнерох на главни тарґовища за нашо житарки як цо Блїзки и Далєки восток и Африка и же ше планує таки способ вивозу житаркох зоз Сербиї.

Ґеополитични вплїви и вплїв климатских пременкох на урожай, квалитет и цени житаркох на шветовим тарґовищу чежко же годно обкеровац. Польопривредним продуковательом остава лєм же би зменшали неґативни вплїв климатских пременкох зоз шатву жимских културох на векших поверхносцох, вчаснєйшим термином садзеня ярнїх културох, вибором шацох хтори маю кратшу веґетацию, або з преходом на новши технолоґиї продукциї, як цо, наприклад, реґенеративна польопривреда. Алє, за тото будзе требац часу, окреме прето же така продукция у перших рокох дава мали урожай.

Обставини вимагаю уводзенє пременкох до продукциї, а чи одвит будзе адекватни нє завиши лєм од польопривреднїкох, алє и од ширшого контексту. За початок, у нашей держави сет мирох и активносцох у тим напряме реґуловани зоз Програму прилагодзованя на вименєни климатски условия за период од 2023. по 2030. рок, хтора направена у складзе зоз Законом о климатских пременкох зоз 2021. року.