Нє починай кед на побиду нє рахуєш

Праве зме добре крочели до рока у котрим Фодбалски клуб „Русин” зоз Руского Керестура означує стоти родзени дзень. Вик активносцох у спорту, а з оглядом на шицко цо ше случовало у нїм, наисце заслужую полну увагу и шицки винчованки, нє лєм фодбалерe, алє шицки спортисти Керестура у рамикох Спортского дружтва. Тирваци шлїд, праве у Фодбалским клубу, за собу зохабел и Владимир, Юшо, Югик, наш собешеднїк.

Народзени пред скоро 75 роками, Владо, як сам гвари, до спорту вошол такой потим як ше научел ходзиц. После рачкованя почало зоз пендраньом на древа и други звишки, а вец, роками, зоз фодбалску лабду, у медзичаше и у рукометним клубу, як специялизовани ратовач на базенох и других водох. Так мож начишльовац до стоєдней…

-Одроснул сом у родним Керестуре, закончел основне школованє, а потим за технїчара преробку олєю у Вербаше. Теди зме источасно зоз теорийну наставу учели и практичну часц, од основох до подполней оспособеносци за самостойну роботу такой по школованю. Од нас уписаних 114 школярох у першей класи, по матуру дошли лєм трицец пецеро – почина Владо о школи, роботи, алє и фодбалу, без хторого, гвари, нє мож було.

Напрям за хтори ше опредзелєл бул чежки, алє Юшо гвари – вредзело. Дуалне образованє у подполним и дошлїдним смислу нє видумок терашнього часу.

ВШЕ ЗМЕ БУЛИ МЕДЗИ НАЙЛЄПШИМА

– Зоз фодбалом сом, окрем дзецинских бавискох, почал ище у шестей класи основней. Од седемнац рокох сом вошол до першей Русиновей екипи. Хибела ми полнолїтносц, та сом на окремних препатрункох и прейґ комисийох допущенє спортского лїкара лєдво достал. Премлади сом бул – гвари наш собешеднїк и предлужує:

-Фодбал ми бул наисце шицко, а мал сом од кого и научиц. Бавел сом зоз наймоцнєйшу ґенерацию Русиновцох: Дюром Бруґошом, Юлином и Йовґеном Гуздером, Янком Корпащиком, Стинчичом, Томиславом Регаком, Владом, Кексаром, Рамачом, Тошом Бруґошом, Чиром Джуджаром, Владом Преґуном, Зебом Кренїцкийом, Чобом Югасом… Досц затераз, же бим дакого случайно нє прескочел – сцера Юшо прах зоз памяткох.

Були то седемдзешати роки прешлого вику кед „Русин” бул и моцни, и добри, и познати на широко и на далєко, гвари Владо. У паметаньох, заш лєм, наймилши остали два госцованя у тедишнєй Чехословацкей.

Владо Югик, памятка зоз ЧССР зоз 1968. року (Юшо кучи други зоз правого боку)

-То нє мож забуц, таке ци остава у мозґу док дихаш. Бавели зме и у Бачкей лиґи и вше зме були медзи найлєпшима – припомина домашнї и предлужує…

…Пре рижни дробнєйши нєпорозуменя єден час сом бавел и у Рукометним клубу. И зоз тим ше можем лєм пишиц и цешиц. Остало зазначене же сом на двацец двох змаганьох дал 154 ґоли. Просто и лєгко мож потолковац. Нас тренере учели и научели же треба бавиц за побиду, почитовац процивнїка, алє нїяким концом ше нє придавац лєбо одступиц. Циль вше була побида – гвари Владо Югик – а найчастейше, таки и тот циль були и витворени.

– Нє закончел сом ту зоз спортом – гвари Юшо. У медзичаше, уж зоз роботи, сом закончел ученє и достал квалификовани овласценя за роботу на орґанизованю спортскей рекреациї и за ратованє нєсхопних плївачох, лєбо нєплївачох. Досц часу, коло пейц роки, сом робел и як тренер подростку ФК „Русин”. Мушел сом видац зоз себе шицко научене, а лєгко и добре сом звладовал цо ґод уж требало. И, же бим нє забул – предлужує Владо – даскельо роки сом бул активни шахиста у валалским шах-клубу.

НЇҐДА НЄ МОЖ ЗНАЦ ДЗЕ ШЕ СТАНОВИШ

-Зоз роками пришло пойсц до войска, оженїц ше, а потим робиц у нашим Комбинату – пресцера Юшо памятки як кед би нє прешли роки и роки од тих збуваньох… – Почал сом робиц як технїчар у Комбинатoвей млєчари. Було нас даскельо одлично научених, алє и вишколованих за таку роботу. Теди наша продукция сира закончовала ширцом старей держави Югославиї, а найвецей Словениї, у Краню.

Як то нїґда нє мож плановац – гвари наш собешеднїк хторого потреби Комбината одведли на роботу до млїну дзе робел нє у продукциї, алє як референт.

То тирвало по отверанє Хладзальнї, дзе Владо Югик такой од отвераню робел по пензию. Достал ю пред тринац роками. А кед чловек ма знаня и дзеки нє мож го анї зопрец гоч як. После одходу до пензиї Юшо єден час робел и як предсидатель Здруженя пензионерох у Керестуре.

-Од шицкого того тераз остало бавиц ше зоз праунучку, робиц коло овоцових древкох у обисцу, кеди-нєкеди, завиши од дружтва и розположеня, заграц нашо стари руски шпиванки на тромби и старац ше о власним здравю котре зоз роками указує вше иншаку твар. Дабоме, у часу котрого єст надосц, понеже и супруга Маря у пензиї, траба найсц дзеку и за опущованє и уживанє у пензиї – гвари на концу Владо Югик.

Югикова фамелия пред роком

ТИМ ЗА РАДОСЦ

Супруга Маря и єй Владо на ноги, а и то уж давно було, подзвигли двойо дзеци. Од дзивки Танї, одатей Колошняї и єй супруга Юлина пришли, тераз уж, одроснути унуки Валентина и Александра.

Од сина Владу, тиж Юшу, понеже и назвиско нашлїдзел од оца, и його супруги Танї, маю двох унукох, гваря Маря и Владо.

Старши Деян достал до талу досц дїдового. И йому пред очми и под ногами лєм фодбал. Младши унук Борис дакус скруцел од фодбалу, йому наймилше бавиц рукомет. Деянова Миа, бабова и дїдова праунучка тераз наймладша радосц и вешелє!

ПЕРШЕ ЯРАШ, АЖ ВЕЦ ОБОР

Кельо уживал и трудзел ше у спорту указує и скоро забута (нє)зґода, пред першомайскима бависками у валалє, на Ярашу, там дзешка седемдзешатих рокох прешлого вика…

– Моя швиня прашачка ше надумала опрашиц праве кед мнє требало рушиц. Видзела моя супруга Маря цо то зоз того ма буц, та ме просто нагнала же бим уж вишол з дому. Покончела то вона шицко зоз стару швиню, а боме покончел и я шицко на Ярашу – приповеда Владо.