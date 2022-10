Нєшка почина Попис жительства

СЕРБИЯ – Попис жительства, ґаздовствох и квартельох у Републики Сербиї почина нєшка, 1. октобра 2022. року на 8 годзин рано и тирва до 31. октобра 2022. року до 20 годзин.

Податки директно од гражданох буду зазберовац пописоваче, идуци „од дзверох до дзверох”, при чим одвити випитаних уноша до електронских упитнїкох на лаптопох. Пописовач ма леґитимацию котру муши указац скорей як цо войдзе до каждого обисца. На першим боку леґитимациї находзи ше лоґо РЗС-у, мено и презвиско пописовача, його фотоґрафия и число особней карточки. На другим боку леґитимациї написане овласценє за роботу.

У Попису ше зазначую податки и о членох фамелиї котри ше под час попису находза у иножемстве (школую ше, робя лєбо су там пре други причини). Податки о одсутних членох можу дац члени їх фамелиї у Републики Сербиї.

Перши прелиминарни резултати Попису о числу жительох, ґаздовствох и квартельох, по општинох и городох, буду обявени у периодзе од 30 днї од дня законченя пописованя, односно найпознєйше по конєц новембра 2022. року.

Конєчни резултати Попису будзе ше обявйовац ше сукцесивно, од початку марца/априла 2023. року по 30. юний 2024. року, у складзе зоз Календаром обявйованя котри будзе благочасово обявени на веб сайту РЗС-у.

За руску заєднїцу окреме важне же би ше цо вецей особи вияшнєли як припаднїки рускей националней меншини и грекокатолїцкей вири, и же нам руски мацерински язик. У зависносци од числа припаднїкох нашей заєднїци завиша проєкциї будуцих буджетох за обласцох хтори у компетенциї Националного совиту и хтори важни за очуванє нашого националного идентитету, а то култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма.

