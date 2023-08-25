Нєодлуга будзе упис приявених дзецох до Бамбия

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколска установа „Бамби” з Кули пририхтує ше прияц нови дзеци до своєй установи котри ше на яр явели на Конкурс, а упис тє. подписованє контракту родичох зоз Установу предвидзене од 28. по 30. авґуст.

ПУ „Бамби” ма 11 дзецински заградки тє. оддзелєня у шицких местох општини Кула, медзи нїма и „Цицибан” у Руским Керестуре, а упис будзе у каждим оддзелєню.

До „Цицибану” на конкурс приявене 41 дзецко, а то дзеци народзени од 2017. по 2023. рок, з тим же осмеро остали на лїстини чеканя.

Лїстина чеканя и у Керестуре, як и у других оддзелєньох, остатнї даскельо роки порядна, понеже єст вше вецей заинтересованих родичох за змесценє наймладших дзецох тє. яшелькового возросту. По словох директорки Снежани Булатович, наздаваю ше же ше през рок лїстини чеканя зменшаю.