Нєодлуга и Емаус Фест

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Водици ше 1. юния отрима други Екуменски фестивал духовней музики – Емаус Фест.

Як виявел музични орґанизатор фестивалу Александар Планкош, Фестивал почнє на 16 годзин у виронаучней сали, у порти керестурскей церкви св. о. Миколая, зоз екуменским форумом на тему „Єден ваш оцец – тот на нєбе“ Мт 23:10.

На форуме ше стретню млади, буду приповедац на актуалну тему и дзелїц свойо роздумованя. У дискусиї буду участвовац: поверенїк младих зоз Сримского владичества о. Душан Милекич, поверенїк за младих Евагелистичней словацкей церкви о. Мирослав Поничанин, православни священїк парох у Степановичеву о. Оґнєн Верич и поверенїк за младих нашей Епархиї о. Владимир Еделински Миколков. Модератор Форуму будзе вироучитель и богослов Марко Радакович.

Тот ше дзень заокружи зоз Концертом на котри ше одволало вельке число учашнїкох зоз рижних церквох. Медзи учашнїками уж позната ґрупа „Пророци“ зоз Суботици, ґрупа „Будзенє“, ґрупа младих зоз Сараєва, потим ґрупа зоз Кисачу котра позберана коло Евагелистичней церкви, словацки хор „Звони“ зоз Селенчи, як и домашнї з Руского Керестура. Интересантне же зоз Беоґраду приходзи ґрупа студентох зоз африцких жемох котри студираю у Беоґраду, вони буду шпивац ґоспел шпиванки котри окреме атрактивни.

Орґанизаторе поволую младих и шицких котри любя духовну музику же би нащивели того року ище интересантнєйши Фестивал, окреме його музичну часц.