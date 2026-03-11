Нєпознати особи погубели реквизити на терену на Новим населєню

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох нєпознати особи на спортским терену на Новим населєню одламали обруч за кошарку. Пред тим, тиж так хтошка поламал часц реквизитох и гомбалку котри понамесцани на роботней акциї прешлого року вєшенї.

Як пригваряю жителє Нового населєня, зоз теренох часто вечарами чуц галайк, медзитим нїхто нє видзел кеди и хто направел чкоду. Остатнї одламани обруч зоз коша, а пред тим хтошка поламал покривки зоз ґумох у котрих бул писок, а погубени и гомбалки.

Най здогаднєме, ґрупа младих ентузиястох прешлого року у септембру орґанизовала вельку роботну акцию на котрей ушорени терен и бавилїще коло нього на Новим населєню, а шицко реализовали прейґ проєкту локалней инициятиви „Цо нам чежко?ˮ, хтора часц проєкту „Млади закон 2025ˮ, а хтору запровадзую Млади виглєдоваче Сербиї у сотруднїцтве зоз вецей орґанизациями.