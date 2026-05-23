Нєприставанє на нєуспих

Кед жена сцела, амбициозна и препознава свойо потреби и сценя, як цо Єлена Саламун, вона шмелше крача по животней драги, а тота драга ище лєгчейша кед ма потримовку наймилших.
Єлена Саламун зоз Ґосподїнцох трицецпейцрочна мац котра шмело и одлучно крача през живот зоз своїм дванацрочним дзивчецом Лану. Єленов оцец Руснак по оцови, а Словак по мацери, та вони обидва мали нагоду научиц и руски и словацки язик, гоч их нє хасную. Єленова баба, а Ланова прабаба Катка, по походзеню зоз Падини и ище вше дзечнє бешедує о своїх предкох и традициї, и у їх обисцу ше бешедує по словацки. Чи пре ґенетику, чи нє, алє обидва маю прихильносц ґу ручним роботом, алє и шицкому цо ше роби з руками. Єлена почала мишиц цесто кед мала лєм штернац роки. Одвше любела правиц дробни колачи, алє и печиц торти. Першу торту до валалу направела кед мала седемнац роки. Од свойого двацетого року, та и дзень-нєшка, на вше сучаснєйши способ пририхтує рижни печива за кетеринґ и дробни колачи.
Єлена закончела штредню Будовательну школу у Новим Садзе, напрям шнайдерка, та ище док ходзела до штреднєй школи скрацовала и зужовала шмати и шила кед требало. Вона єдна од троїх дзецох, а од младосци вше жадала буц самостойна, та ше прето вше лапала до роботи. Чи ходзела на наднїцу, чи у своєй загради садзела и предавала младу цибулю, нє виберала, бо сцела напредовац.
– Лєдво сом дочекала закончиц штредню школу и почац робиц. Любим робиц и любим сиґурносц. Нє сцем завишиц нї од кого, окреме кед слово о финансийох, та ми прето нє чежко винїмково ше закладац. Виглєдуєм, учим, припатрам ше, нє обавам ше пробовац дацо нове, гоч ше ми видзи же сом ше цалком пренашла у тим цо тераз робим – гварела Єлена Саламун котра свойо дзивче Лану учи же треба мац роботни звикнуца, алє и сам виберац животну драгу. Лана того року закончи пияту класу, а Єлени окреме мило же єй дзивче вше заинтересоване помагац єй у тим цо може. Лана найволї рисовац, алє люби и геклац и штрикац, як и други ручни роботи, та маю вельо заєднїцки прикмети.
Єлена уж штернац роки роби як кухарка, робела у вецей ресторанох у Новим Садзе, а понеже найволї робиц зоз цестом, найчастейше прави цесто за пицу и приготовює главни єдла.
– Уж длуго робим у єдним ресторану у Новим Садзе и любела бим у нїм остац робиц. Любим Нови Сад, понеже ше у векших городох вше дацо случує и єст вельо людзох и динамики. Думам же правенє сланих печивох и дробних колачох вше будзе часц мойого живота, уживам у тим, а з того вше можем додатно заробиц. Моя баба таке робела, а моя тета и єй дзивка ище вше правя торти до валалу – гварела Єлена.
Обецала себе же закончи медицинску школу
Саламунова фамелия 2008. року дожила вельку траґедию, котра так вплївовала на ню же ше пошвецела професиї на котру по теди нїґда нє подумала. У траґедиї страцела власного брата котри погинул у транспортним нєщесцу после дванац дньох борби за живот. Теди себе обецала же закончи медицинску школу, же би вше могла помогнуц каждому кому потребна здравствена помоц. Кед здобула условия, уписала приватну штредню медицинску школу. Нєдавно направела кус длугшу павзу у тим школованю же би ше пошвецела свойому дзивчецу Лани котра мала здравствени проблем, а пошвидко потим оцец мал шлоґ и остал цалком цемни. И попри тим, Єлена у тим периодзе стажира и пошвидко будзе покладац державни испит.
– Думам же ми упартосц и витирвалосц дали моци же бим предлужела шицко цо и скорей, та и школовац ше. Любела бим закончиц пияти ступень медицини, же бим робела у операцийней сали. Увидзиме. З Лану сом на вецей заводи туристично нащивела Нємецку и там ше нам барз пачи. Держава ше баржей стара о своїх жительох, шицко ушоренше цо важне за лєпши и єдноставнєйши живот каждого чловека, за його потреби, од розваги по роботу. Закончела сом початни курс нємецкого язика, а док будзем мац часу и потреби, предлужим учиц тот язик, бо ше нїґда нє зна – гварела Єлена и надпомла же док глєдала себе и свой фокус, закончела и курс за фризерку, гоч затераз нє планує робиц як фризерка, прето же ю медицина баржей зацикавела.
Шицко мож кед зме так надумали
Главни мотив за Єленово витворенє цильох, жаданьох и потребох, єй дзивче Лана котрей жада створиц условия за лєпши живот и указац єй же треба шмело крачац.
– Понеже стажирам у шпиталю у Новим Садзе, була ми потребна помоц од родичох, та ше Лана и я преселєли до нїх до Ґосподїнцох же би ю могли чувац. Мам щесца же ми родичи помагаю и же сом у добрих одношеньох зоз Лановим оцом. Вон ми найлєпши пайташ и знам же нам вше помогнє. Без шицких нїх бим нє могла, шицко би нам було вельо чежше. Родичи треба же би ше вєдно старали о дзецку. Єдно другому зме потримовка, алє требало досц часу и одреканя же бизме посцигли тот уровень комуникациї – гварела Єлена.
Зоз свою Лану вельо бешедує, понеже и вона так научена, алє ше єй и видзи же так найлєпше и найздравше за шицких. Зоз ню найволї путовац, дружиц ше и шейтац.
– Думам же анї єдна жена нє треба же би завишела од хлопа. Нє треба ше анї одавац и преодавац пре других, бо ше теди прави ище векши проблем, животни. Кед зме дисциплиновани и амбициозни, шицко мож, кед нє цалком як зме задумали, вец кельо мож. Нє треба думац же дацо нє можеш, алє же можеш. Мойо родичи маю красне малженство, складаю ше и вони ми прави приклад – заключує Єлена.
Словацке народне облєчиво
Єлена барз почитує и люби традицию и розкошни народни сукнї, окреме словацки, котри маю вельо деталї. Дзечнє ше здогадує свадзби у Падини на котрей була пред даскельома мешацами. Теди вона и Лана облєкли словацке народне облєчиво, котре ше кратко ноши у єдней часци свадзби, алє вони два були облєчени до ньго цалу ноц и уживали у його красоти.