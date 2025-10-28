Нєришено процив Будучносци

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 26. октобра, у Коцуре єденастете першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Будучносц” зоз Ґложану и зазначела нєришени резултат хтори бул 0:0.

За екипу Искри бавели: Вид Неделькович, Ненад Петкович, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Оґнєн Салонтаи, Давид Гарди, Боривой Цветкович и Алекса Дорокхази.

До бависка вошли Марко Неделькович, Мариян Малацко, Димитриє Ґрубачич и Лука Дорокхази а на лавочки ище були Саша Загорянски и Давид Неделькович.

У шлїдуюцим 12. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 26. октобра, у Бачким Ґрадишту процив екипи ФК „Войводина”. Стретнуце почнє на 13:30 годзин.