Нєришено процив другопласованей екипи

КОЦУР – Искрово кадети одбавели стреду, 22. априла, у Коцуре пияте коло у другей полусезони ПФЛ Суботица за кадетох, та на домашнїм терену освоєли бод процив другопласованей екипи, а резултат бул 1:1.

ФК „Искра” – ОФК „Бечей 1918” – 1:1. Ґол за екипу Искри дал Василиє Дукич.

За екипу Искрових кадетох бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Бошко Ґакович, Матия Новак, Василиє Дукич, Димитриє Коматина, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази (c).

До бависка вошли Илия Майкич, а на лавочки ище були Серґей Сакач, Владан Попович и Мартин Горняк.

У шлїдуюцим колу екипа Искри будзе бавиц на пондзелок, 27. априла, у Коцуре процив екипи ФК „Србобран”.